Уже не енергетика: у ГУР розповіли, на знищення яких об'єктів України РФ спрямувала основні зусилля

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"На сьогодні основні зусилля РФ зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що ті цілі, які ставить перед собою Росія, вона не досягає. А та зброя, яка використовується окупантами, зокрема "Кинджали", є дуже неточними, і найбільше від них страждає саме цивільне населення.

Водночас Скібіцький підкреслив, що те, що росіяни не завдають ударів по енергооб'єктах, зовсім не означає, що вони не слідкують за станом нашої енергетики.

"Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для завдання ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами", - розповів представник української розвідки.

Він також зазначив, що окупанти продовжують регулярно здійснювати космічне фільмування наших енергетичних об'єктів для того, щоб, якщо це буде їм необхідно, завдавати ударів. Тож загроза українській енергетичній системі зберігається.