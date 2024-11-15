В Антонівці на Херсонщині через атаку РФ загинула жінка
У п'ятницю, 15 листопада, в Антонівці Херсонської області через російський обстріл загинула жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні через російський обстріл Антонівки смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін.
- Російська окупаційна армія у четвер, 14 листопада, атакувала Садове Херсонської області, внаслідок чого зазнали поранень троє людей.
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