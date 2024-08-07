В "Азові" оприлюднили результати судмедекспертизи, де вказано причини смерті полоненого Олександра Іщенка

Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

За результатами розтину судово-медичний експерт з’ясував, що множинні переломи ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом призвели до смерті українського військового Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО.

"Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тих принципах та цінностях, які ми відстоюємо на фронті", - написав Паламар.

Він також звернувся до всіх українських високопосадовців, дипломатів, правозахисників та до всіх, хто має голос і вплив на міжнародній арені: в ООН, Раді Європи та на інших світових майданчиках.

"Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій", - заступник комбрига "Азов".

Що відомо про смерть Олександра Іщенка в російському СІЗО

Наприкінці липня стало відомо, що в слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" та потрапив у російський полон в Маріуполі 2022 року.

Про смерть українця заявили під час засідання в Південному окружному військовому суді РФ, де розглядали справу Іщенка та інших 23 полонених, повʼязаних із "Азовом".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона офіційно не сповістила Україну про смерть захисника та причину смерті.

Омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ з негайним листом, щоб та розібралася в смерті військовополоненого, якого утримувала Росія, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Згодом пресслужба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель Олександра Іщенка "Суспільному". Відповідно до копії свідоцтва про смерть, що видали у РФ, дата смерті захисника - 22 липня 2024 року.