В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Про це розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у етері телеканалу "Еспресо".

"Бюджет війни забезпечується, і не лише за рахунок показника зростання ВВП РФ за минулий рік. Санкції мали б не просто зупинити процес зростання ВВП, а обвалити його. Однак, цього не відбулось. Так, ми бачимо серйозні проблеми, які назрівають в економіці РФ, але грошей на війну вистачає, поки що принаймні", - зазначив він.

Санкції працюють, але не зупиняють агресію РФ, каже Гончар.

"Торгівля РФ, ЄС і країн G7 обрушилась, але санкції не зупиняють агресію РФ. Мета санкцій полягала саме в тому, щоб унеможливити функціонування цього "мотору" агресії, надходження цих грошових потоків, які дозволяють живити бюджет війни. В цьому сенсі санкції не працюють", - додав він.

Працює санкційний пакет по нафтопродуктах та нафті. Дійсно, РФ отримала значно менше надходжень ніж у 2022 році, але ті надходження, які надійшли - є на трохи нижчому рівні, ніж у 2021 році, перед вторгненням, сказав Гончар.

"Цих грошей їм вистачає. Тому санкції треба не лише удосконалювати, потрібен більш комплексний підхід", - резюмував він.