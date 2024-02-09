В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
Бюджет РФ на 2024 рік складений таким чином, щоб в першому півріччі якомога більше грошей було витрачено саме на війну
Про це розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у етері телеканалу "Еспресо".
"Бюджет війни забезпечується, і не лише за рахунок показника зростання ВВП РФ за минулий рік. Санкції мали б не просто зупинити процес зростання ВВП, а обвалити його. Однак, цього не відбулось. Так, ми бачимо серйозні проблеми, які назрівають в економіці РФ, але грошей на війну вистачає, поки що принаймні", - зазначив він.
Санкції працюють, але не зупиняють агресію РФ, каже Гончар.
"Торгівля РФ, ЄС і країн G7 обрушилась, але санкції не зупиняють агресію РФ. Мета санкцій полягала саме в тому, щоб унеможливити функціонування цього "мотору" агресії, надходження цих грошових потоків, які дозволяють живити бюджет війни. В цьому сенсі санкції не працюють", - додав він.
Працює санкційний пакет по нафтопродуктах та нафті. Дійсно, РФ отримала значно менше надходжень ніж у 2022 році, але ті надходження, які надійшли - є на трохи нижчому рівні, ніж у 2021 році, перед вторгненням, сказав Гончар.
"Цих грошей їм вистачає. Тому санкції треба не лише удосконалювати, потрібен більш комплексний підхід", - резюмував він.
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4 лютого у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення "оборонки".
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