Оборонно-промислова база РФ не здатна повністю забезпечити технікою нові резерви армії, - ISW
Російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення "оборонки"
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російське командування може помилково розцінювати резервну складову як бездонну діжку. Однак російська промисловість здатна виробляти близько 250-300 "нових та ґрунтовно модернізованих" танків щорічно.
Крім того, заводи росіян можуть ремонтувати й ставити на хід не більше 250-300 танків після тривалого зберігання, або після пошкоджень у боях.
Аналітики додають, що навіть з урахуванням вищих оцінок російська "оборонка" навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.
Водночас експерти ISW продовжують вважати, що Росія матиме змогу розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів або призовників.
- Тим часом, за даними Генштабу, загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення сягнули майже 390 тисяч, а танків - 6348.
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