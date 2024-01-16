В етері телемарафону Крим позначили територією Росії
У вівторок, 16 січня, в етері телемарафону продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У сюжеті, де журналісти телемарафону розповідали про комунальний колапс, який шириться РФ, була продемонстрована мапа Росії.
На карті, яку показали в етері о 16:07 вівторка, 16 січня, Крим позначили російською територією.
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Фото: Скріншот з трансляції
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