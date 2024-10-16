В "Інформаційному спротиві" назвали найгірший для України варіант участі КНДР у війні на боці РФ
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Північна Корея має великі артилерійські механізовані корпуси
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація залежить від того, що саме надасть Північна Корея. Є різні варіанти та версії. У червні цього року Путін звернувся до Кім Чен Ина з запитом на 3-4 бригади інженерних військ. Це логічно, адже Росії не вистачає інженерних військ. У них серйозні проблеми з нестачею спецтехніки та інженерних підрозділів. Проте ці інженерні бригади так і не були надані", - нагадав Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Північна Корея має великі артилерійські механізовані корпуси.
"Який саме запит зробить Росія до КНДР? Якщо це буде артилерія, то це для нас найгірший варіант. Якщо ж це будуть піхотні корпуси, то як їх використовуватимуть? Це може бути як прикриття кордону, так і захист тилових зон тимчасово окупованих територій України, або ж штурмові підрозділи, які будуть кидатися у бій, так само як росіяни роблять зі своїми військовими. Отже, все залежить від цих варіантів", - наголосив Коваленко.
- У Білому домі заявили, що вони стурбовані повідомленнями про участь північнокорейських піхотинців у війні Росії проти України.
- У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Росія, ймовірно, використовує угоду про "взаємну оборону", щоб юридично обґрунтувати розгортання військ КНДР у зоні бойових дій в Росії у відповідь на наступ Сил оборони на Курщині.
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