В "Інформаційному спротиві" назвали найгірший для України варіант участі КНДР у війні на боці РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залежить від того, що саме надасть Північна Корея. Є різні варіанти та версії. У червні цього року Путін звернувся до Кім Чен Ина з запитом на 3-4 бригади інженерних військ. Це логічно, адже Росії не вистачає інженерних військ. У них серйозні проблеми з нестачею спецтехніки та інженерних підрозділів. Проте ці інженерні бригади так і не були надані", - нагадав Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Північна Корея має великі артилерійські механізовані корпуси.

"Який саме запит зробить Росія до КНДР? Якщо це буде артилерія, то це для нас найгірший варіант. Якщо ж це будуть піхотні корпуси, то як їх використовуватимуть? Це може бути як прикриття кордону, так і захист тилових зон тимчасово окупованих територій України, або ж штурмові підрозділи, які будуть кидатися у бій, так само як росіяни роблять зі своїми військовими. Отже, все залежить від цих варіантів", - наголосив Коваленко.