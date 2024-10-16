Кремль, ймовірно, використовує угоду з КНДР, щоб якомога довше уникати мобілізації, - ISW
Росія, ймовірно, використовує угоду про "взаємну оборону", щоб юридично обґрунтувати розгортання військ КНДР у зоні бойових дій в Росії у відповідь на наступ Сил оборони на Курщині
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Військові аналітики не підтвердили інформацію про створення батальйону з 3 тис. громадян КНДР для проведення військових операції РФ у Курській області, а також про дезертирство групи північнокорейських солдатів.
У ISW зауважили, що очільник Кремля Володимир Путін 14 жовтня вніс на ратифікацію у держдуму РФ текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який обидві країни підписали в червні 2024 року.
Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС підкреслив, що договір між Росією та Північною Кореєю "недвозначний" у тому, що стосується "взаємного співробітництва у сфері оборони та безпеки".
"Кремль, ймовірно, використовує положення угоди про "взаємну оборону", щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Росії у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька", - йдеться у звіті.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
- 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
- Після цього стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.
- У Білому домі заявили, що вони стурбовані повідомленнями про участь північнокорейських піхотинців у війні Росії проти України.
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