Кремль, ймовірно, використовує угоду з КНДР, щоб якомога довше уникати мобілізації, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики не підтвердили інформацію про створення батальйону з 3 тис. громадян КНДР для проведення військових операції РФ у Курській області, а також про дезертирство групи північнокорейських солдатів.

У ISW зауважили, що очільник Кремля Володимир Путін 14 жовтня вніс на ратифікацію у держдуму РФ текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який обидві країни підписали в червні 2024 року.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС підкреслив, що договір між Росією та Північною Кореєю "недвозначний" у тому, що стосується "взаємного співробітництва у сфері оборони та безпеки".

"Кремль, ймовірно, використовує положення угоди про "взаємну оборону", щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Росії у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька", - йдеться у звіті.