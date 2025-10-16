"В керівництві області були люди, які вчинили зраду": ексмер Херсона Миколаєнко про 2022 рік
Я переконаний, що в захопленні Херсонщини росіянами немає вини ні президента Володимира Зеленського, ні тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.
Він сказав, що можу коментувати лише те, як відбувалися ці бої за Антонівський міст.
"Хоча у моєму розумінні він повинен був бути підірваним, і тоді би війська Російської Федерації не потрапили на правий берег Дніпра і не пішли би там на Одесу, на Миколаїв, не мали би можливості. Нас з військкомату відвезли на селище Наддніпрянське, яке знаходиться якраз поруч з Антонівським мостом. І саме бійці тероборони забезпечували підтримку нашим Збройним силам, тим невеличким частинам, які знаходились там і намагались затримати ворога на цьому Антонівському мосту", - заявив Миколаєнко.
Ексмер прокоментував і загальну ситуацію в перші дні повномасштабного вторгнення.
"Я коментував уже декілька разів загальну ситуацію в перші дні війни, чому ворог так близько підійшов до Херсона за такий швидкий час, буквально за пару годин. До речі, мене дуже часто, не зовсім коректно інтерпретують деякі ЗМІ. Я би хотів би сказати, що, на моє переконання, в керівництві області були люди, які вчинили зраду. Вони розповідали, як ми готові до оборони, доповідали це в тому числі і президенту. А робили навпаки. Чи є в цьому провина Залужного або Зеленського? Я переконаний, що вони тут ні до чого, слухайте. А то я вже чую, що там президент ледь не особисто розміновував Чонгар, або пан Залужний, або пані Верещук. Ну, я думаю, що не треба цих інсинуацій", - підсумував він.
