В Купʼянську Силам оборони України вдалось блокувати противника, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"На поточний момент наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Потрібно розуміти, що в місті Купʼянськ Силам оборони вдалось блокувати противника й зачистити його в тих місцях, де вони попередньо змогли інфільтруватись. На північно-західних околицях міста також взяти під вогневий контроль тих місць, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег. Переправа у них виглядає, як натягнутий трос через річку, це не штатна понтонна переправа. Однак, човни та плоти дають можливість противнику виконувати задачі по доставці живої сили, хоча й з труднощами", - розповів Федоренко.

Він також повідомив, що ворог цілу ніч проводив активні штурмові дії в районі населеного пункту Мілове.

"В районі Дворічної без змін. Біля населеного пункту Мілове сьогодні всю ніч тривали важкі й жорсткі бої. Противник перейшов лінію державного кордону трохи південніше населеного пункту Мілове. Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - додав він.