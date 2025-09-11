В Купʼянську Силам оборони України вдалось блокувати противника, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Підрозділам Сил оборони України вдалось блокувати просування ворога у місті Купʼянськ й зачистити ділянки, де окупанти змогли закріпитись
Про це в етері Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
"На поточний момент наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Потрібно розуміти, що в місті Купʼянськ Силам оборони вдалось блокувати противника й зачистити його в тих місцях, де вони попередньо змогли інфільтруватись. На північно-західних околицях міста також взяти під вогневий контроль тих місць, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег. Переправа у них виглядає, як натягнутий трос через річку, це не штатна понтонна переправа. Однак, човни та плоти дають можливість противнику виконувати задачі по доставці живої сили, хоча й з труднощами", - розповів Федоренко.
Він також повідомив, що ворог цілу ніч проводив активні штурмові дії в районі населеного пункту Мілове.
"В районі Дворічної без змін. Біля населеного пункту Мілове сьогодні всю ніч тривали важкі й жорсткі бої. Противник перейшов лінію державного кордону трохи південніше населеного пункту Мілове. Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - додав він.
- 11 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби 10 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 57 атак агресора
- Біла Церква
