В Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Білгородщини, які тікають від війни, - Андрющенко

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначено, що будівництвом приміщень для росіян з Білгородщини займається компанія регіону ТОВ "Енергобудпроект".

"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки. Які дивні ігри долі. Білгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни. Це яскраво демонструє ставлення росіян — маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами", - написав Андрющенко.