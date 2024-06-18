В Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Білгородщини, які тікають від війни, - Андрющенко
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі будують нерухомість для населення Білгородської області, яке тікає від війни, на території колишнього дитячого табору "Орлятко"
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначено, що будівництвом приміщень для росіян з Білгородщини займається компанія регіону ТОВ "Енергобудпроект".
"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки. Які дивні ігри долі. Білгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни. Це яскраво демонструє ставлення росіян — маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами", - написав Андрющенко.
- 17 червня стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині росіяни почали зносити школу №40, яку у 2023 році обіцяли відновити.
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