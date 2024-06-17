У Маріуполі окупанти зносять школу №40, яку обіцяли відновити
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині росіяни почали зносити школу №40, яку у 2023 році обіцяли відновити
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"У місті почався демонтаж школи №40 у Лівобережному районі міста. У 2023 році окупанти обіцяли її відремонтувати. Навіть вивісили назву підрядної організації та строк закінчення робіт – 2024. Але потім передумали й тепер будівлю зносять", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що навчальний заклад було відкрито ще у 1936 році. Він пережив Другу світову війну. До повномасштабного вторгнення у школі навчалися близько 550 дітей та працювали понад 50 співробітників.
У 2022 році мав розпочатися капітальний ремонт школи. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив на роботи 1 млн євро. Заклад мав стати профільним ліцеєм.
"Але росіяни зруйнували усі плани. Наприкінці березня 2022 року школу було обстріляно. А тепер її рівняють з землею", - зазначили у міськраді.
Там нагадали, що під час блокади Маріуполя за попередніми даними росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття. В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.
- Російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі бояться атак ракетами ATACMS, тому постійно переміщуються і не ночують у місті.
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