У Маріуполі окупанти зносять школу №40, яку обіцяли відновити

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У місті почався демонтаж школи №40 у Лівобережному районі міста. У 2023 році окупанти обіцяли її відремонтувати. Навіть вивісили назву підрядної організації та строк закінчення робіт – 2024. Але потім передумали й тепер будівлю зносять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчальний заклад було відкрито ще у 1936 році. Він пережив Другу світову війну. До повномасштабного вторгнення у школі навчалися близько 550 дітей та працювали понад 50 співробітників.

У 2022 році мав розпочатися капітальний ремонт школи. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив на роботи 1 млн євро. Заклад мав стати профільним ліцеєм.

"Але росіяни зруйнували усі плани. Наприкінці березня 2022 року школу було обстріляно. А тепер її рівняють з землею", - зазначили у міськраді.

Там нагадали, що під час блокади Маріуполя за попередніми даними росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття. В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.