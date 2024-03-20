"В Одесі російські "іскандери" знищили офіцерів Пентагону і ФРН": черговий фейк Росії

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Унаслідок ракетного удару по базах інструкторів в Одесі ліквідовано офіцерів Пентагону та міноборони Німеччини", - таку новину поширює пропагандистське псевдоЗМІ.

Насправді, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, заяви про знищення "західних інструкторів", "найманців НАТО" - це звичайна тактика росіян для інформаційного супроводу воєнних злочинів, коли гинуть цивільні.