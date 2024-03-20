"В Одесі російські "іскандери" знищили офіцерів Пентагону і ФРН": черговий фейк Росії
Пропагандистські канали поширюють чергову фейкову інформацію про те, що в Одесі нібито внаслідок ракетного удару були ліквідовані офіцери Пентагону та ФРН
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Унаслідок ракетного удару по базах інструкторів в Одесі ліквідовано офіцерів Пентагону та міноборони Німеччини", - таку новину поширює пропагандистське псевдоЗМІ.
Насправді, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, заяви про знищення "західних інструкторів", "найманців НАТО" - це звичайна тактика росіян для інформаційного супроводу воєнних злочинів, коли гинуть цивільні.
- Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 21 загиблого - медик і рятувальники, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху. Загалом постраждали 75 людей.
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