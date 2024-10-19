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В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки

Олена Будько
19 жовтня, 2024 субота
00:49
Війна з Росією наслідки ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024

Унаслідок ракетної атаки на Одесу ввечері 18 жовтня, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради.

Як розповів в.о. міського голови Одеси Олександр Філатов, удар припав на рекреаційний район міста. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила. На місці події працюють рятувальники, а після того, як оперативні служби завершать виконання завдань, до роботи залучать комунальників.

 

  • У Херсоні російська окупаційна армія 18 жовтня атакувала з БПЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби

Теги:
Відео
Новини
Одеса
ракетний удар
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