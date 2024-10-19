В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
Унаслідок ракетної атаки на Одесу ввечері 18 жовтня, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків
Про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради.
Як розповів в.о. міського голови Одеси Олександр Філатов, удар припав на рекреаційний район міста. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила. На місці події працюють рятувальники, а після того, як оперативні служби завершать виконання завдань, до роботи залучать комунальників.
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