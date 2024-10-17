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В окупованому Бердянську дітям, які вчаться в українських школах онлайн, загрожує вилучення з родин, - заступник голови райради

Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
09:01
Війна з Росією школа, окупанти, ТОТ

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів про оперативну ситуацію у тимчасово окупованому Бердянську

Зміст

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом побільшало загроз і випадків штрафів щодо дітей, які навчаються в українській школі. Якщо дитина була помічена, що навчається в українській школі онлайн, росіяни штрафують батьків. Насправді тільки штраф окупанти визнають офіційно. Найбільша загроза — позбавлення батьківських прав і вилучення дитини з родини за навчання в українській школі", - зазначив він.

Люди обирають українську освіту паралельно з російською, каже Дудукалов.

"Зрозуміло, що дитині дуже важко не контактувати з російською школою. Але батьки залишають дитину в нормальному середовищі, щоб вони отримали добру освіту. Пропаганда РФ не спрацювала, і окупанти не змогли затягнути всіх гуртом співати гімн РФ. Вони третій навчальний рік підряд не можуть витягнути всіх дітей з українських шкіл. Тому ці погрози, штрафи і репресії продовжуються. А люди роблять такий вибір, бо вони українці", - додав він.

Обіцяні 10-12 тис. рублів, які платили соціально незахищеним верствам населення, сплачувати вже не будуть, каже заступник голови райради.

"Окупанти продовжують репресії і закручування гайок, бояться українців. Соціальні виплати урізають людям. Вочевидь, щось сталося, і, судячи з усього, їм урізають бюджет. Щодо світла, води і початку опалювального сезону, все зрозуміло: нічого не змінилося, все дуже погано. Води знову немає у половини міста, станом на вчора і на сьогодні", - розповів Дудукалов.

  • Російські окупанти з 1 вересня 2024 року запровадили в школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних, 8-х і 10-х класів.
  • 16 жовтня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни на ТОТ Луганщини роздають школярам буклети з правилами спілкування з військовими армії РФ.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
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