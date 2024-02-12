В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Олександра Галія, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами
Про це пише начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так, у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів. Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.
- Керівника окупаційного псевдоправоохоронного органу Бердянська, який добровільно погодився на цю посаду, засудили до 15 років за колабораційну діяльність.
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