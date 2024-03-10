В окупованому Докучаєвську підірвали авто зі зрадником, що раніше працював у СБУ, - журналіст Цаплієнко

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Відомо, що Циферов перейшов на бік росіян і працював у так званому міністерстві державної безпеки "ДНР".

Інформація про стан зрадника після вибуху наразі відсутня.

Журналіст зазначає, що колаборанта оголосили в розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні №62022050030000187 від 18.04.2022 "за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом дезертирства зі зброєю, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України".