В окупованому Докучаєвську підірвали авто зі зрадником, що раніше працював у СБУ, - журналіст Цаплієнко
У тимчасово окупованому Докучаєвську, що в Донецькій області, було підірвано авто, у якому перебував колаборант Ігор Циферов - колишній співробітник СБУ
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Відомо, що Циферов перейшов на бік росіян і працював у так званому міністерстві державної безпеки "ДНР".
Інформація про стан зрадника після вибуху наразі відсутня.
Журналіст зазначає, що колаборанта оголосили в розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні №62022050030000187 від 18.04.2022 "за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом дезертирства зі зброєю, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України".
- 28 лютого тюремний строк отримали четверо зрадників, які воювали проти ЗСУ, серед них снайпер і навідник дронів зі "Шторм-Z".
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