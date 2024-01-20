В ОП назвали умови, за яких Україна піде на переговори з РФ

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в етері телемарафону.

"Якщо переговори починаються в моменті, коли РФ отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді – так, безумовно, переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори й Росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї – це також можливо тільки у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки", - сказав Подоляк.

За словами представника ОП, глобальна поразка РФ це той момент, коли росіяни не зможуть більше домінувати в політичному процесі, не матимуть для цього жодних ресурсів, залишиться без підтримки інших тоталітарних держав.

"Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї... і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше - тактична поразка Росії в Україні. Друге - ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки РФ. І третя складова - коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го, коли Пригожин йшов на Москву… І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт", - певен Михайло Подоляк.