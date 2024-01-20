В ОП назвали умови, за яких Україна піде на переговори з РФ
Представник Офісу президента Михайло Подоляк не виключає переговори з РФ, проте для цього мають бути певні умови
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в етері телемарафону.
"Якщо переговори починаються в моменті, коли РФ отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді – так, безумовно, переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори й Росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї – це також можливо тільки у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки", - сказав Подоляк.
За словами представника ОП, глобальна поразка РФ це той момент, коли росіяни не зможуть більше домінувати в політичному процесі, не матимуть для цього жодних ресурсів, залишиться без підтримки інших тоталітарних держав.
"Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї... і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше - тактична поразка Росії в Україні. Друге - ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки РФ. І третя складова - коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го, коли Пригожин йшов на Москву… І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт", - певен Михайло Подоляк.
- 17 січня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні найближчим часом через неготовність Росії до них.
- Водночас на думку голови міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна та Росія готові до мирних переговорів - він заявив, що помітив "важливі сигнали" від обох сторін.
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