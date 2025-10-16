В основі РФ лежить брехня, біль та зневага, - ексмер Херсона, який пройшов полон

Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.

Він поділився думками з приводу того, що усвідомив під час полону.

"Знаєте, от що я зрозумів: в основі Росії лежить брехня і біль. І зневага, по великому рахунку, до всього живого. І коли ти розумієш, як це правильно сказати, чим все ж таки наша країна абсолютно відрізняється від Росії, ти розумієш в отій ситуації, що саме головне для тебе, щоби твоя країна жила. Навіть якщо тобі прийдеться вмерти за це", - розповів ексмер.

Миколаєнко додав, що ти порівнюєш це і розумієш, яке щастя все ж таки жити саме в такій країні, як Україна.

"У мене повністю змінився світогляд. Я розумію, що я завжди вважав, що я нормальна людина, що я позитивна людина, я гарний батько, гарний чоловік, гарний дідусь, син. Але в полоні я зрозумів, що я дуже багато не додавав своїм рідним, що я дуже багато повинен зараз наздоганяти того, що я опустив. І для мене це головне: що немає нічого важливіше за твоїх рідних, за їхнє життя, за їхнє здоров'я, за їхній добробут, за добробут твоєї країни, яка зараз може поранена, але проте жива. Оце от головне зараз в моєму житті. І все інше воно настільки вториннне. Ну і це, знаєте, це не моє. Вірніше, не тільки моє. Це саме тих людей, які там сидять, знаходяться в полоні. У нас спільне бачення", - розповів він.