В основі РФ лежить брехня, біль та зневага, - ексмер Херсона, який пройшов полон
Після російського полону у мене повністю змінився світогляд. Для мене зараз це головне: що немає нічого важливіше за твоїх рідних, за їхнє життя, за їхнє здоров'я, за їхній добробут
Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.
Він поділився думками з приводу того, що усвідомив під час полону.
"Знаєте, от що я зрозумів: в основі Росії лежить брехня і біль. І зневага, по великому рахунку, до всього живого. І коли ти розумієш, як це правильно сказати, чим все ж таки наша країна абсолютно відрізняється від Росії, ти розумієш в отій ситуації, що саме головне для тебе, щоби твоя країна жила. Навіть якщо тобі прийдеться вмерти за це", - розповів ексмер.
Миколаєнко додав, що ти порівнюєш це і розумієш, яке щастя все ж таки жити саме в такій країні, як Україна.
"У мене повністю змінився світогляд. Я розумію, що я завжди вважав, що я нормальна людина, що я позитивна людина, я гарний батько, гарний чоловік, гарний дідусь, син. Але в полоні я зрозумів, що я дуже багато не додавав своїм рідним, що я дуже багато повинен зараз наздоганяти того, що я опустив. І для мене це головне: що немає нічого важливіше за твоїх рідних, за їхнє життя, за їхнє здоров'я, за їхній добробут, за добробут твоєї країни, яка зараз може поранена, але проте жива. Оце от головне зараз в моєму житті. І все інше воно настільки вториннне. Ну і це, знаєте, це не моє. Вірніше, не тільки моє. Це саме тих людей, які там сидять, знаходяться в полоні. У нас спільне бачення", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.94
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе