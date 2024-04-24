В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ, - офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади Цехоцький

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська пропаганда завжди кричить наперед. Хтось десь ступить ногою, випадково забіжіть, і вже кричать, що вони захопили. В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ. Окупантів на цьому напрямку чекають "приємні" для них новини", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, у росіян немає сил для широкомасштабного наступу.

"Ворог застосовує велику кількість авіації, артилерії та дронів. У ворога почалася агонія, особливо останніми днями. Вони уважно слідкують за тим, що відбувається у світі, і розуміють, що їх чекає", - додав Цехоцький.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками. Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках. Тим часом армія РФ втратила ще 880 своїх військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив із заявами щодо війни в Україні й заявив про нібито посилення російського наступу біля Часового Яру, Авдіївки та Донецька.































