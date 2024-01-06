В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що катівню в Суходольську, яку окупанти використовували для тортур над українцями, переоблаштовують для своїх військових, які відмовляються йти на штурм
Про це він повідомив в етері Еспресо
"На тимчасово окупованих територіях людям дуже уважно слід читати пабліки на новини. Оскільки часто те, що не погоджено з окупаційною владою, становить загрозу для звичайних людей. Тим паче висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях", - розповів Лисогор.
За словами Лисогора, окупанти почали облаштовувати катівні для своїх військових
"Люди на тимчасово окупованих територіях чудово бачать відношення окупантів до них. До того ж вони бачать як терористична держава поводиться зі своїми військовими. Нещодавно ми отримали інформацію, що в Суходольську замість колонії окупанти хотіли створити катівню для утримання непокірних. Втім, так вийшло, що найближчим часом вони її звільняють заарештованих і вже будуть наповнювати її своїми військовими, які відмовляються йти на мʼясні штурми”, - додав він.
- 6 січня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру починати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківщини
- За словами директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів, тому планують розпочати наступ на Куп'янськ 10-15 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе