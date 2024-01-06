В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор

Про це він повідомив в етері Еспресо

"На тимчасово окупованих територіях людям дуже уважно слід читати пабліки на новини. Оскільки часто те, що не погоджено з окупаційною владою, становить загрозу для звичайних людей. Тим паче висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях", - розповів Лисогор.

За словами Лисогора, окупанти почали облаштовувати катівні для своїх військових

"Люди на тимчасово окупованих територіях чудово бачать відношення окупантів до них. До того ж вони бачать як терористична держава поводиться зі своїми військовими. Нещодавно ми отримали інформацію, що в Суходольську замість колонії окупанти хотіли створити катівню для утримання непокірних. Втім, так вийшло, що найближчим часом вони її звільняють заарештованих і вже будуть наповнювати її своїми військовими, які відмовляються йти на мʼясні штурми”, - додав він.