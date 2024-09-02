В Україні до 14 років засудили ватажка терористів з угруповання "Призрак", який допомагав РФ захоплювати Луганщину

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ватажком з угруповання "Призрак" є 45-річний одесит, який у 2014 році допомагав росіянам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області.

Згодом поплічник окупантів приховано повернувся до Одеси, де "заліг на дно" і тривалий час переховувався від правосуддя, з'ясували правоохоронці.

Влітку 2023 року контррозвідники Служби безпеки встановили його місцеперебування і затримали в обласному центрі. Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено фото та інші докази його перебування у лавах терористів "ЛНР".

За матеріалами справи, у 2014 році фігурант брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону, звідки виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних Росії бойовиків.

Там його призначили "командиром роти" терористичного угруповання "Призрак", яке ввійшло до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Слідство встановило, що перебуваючи в рядах ворожого підрозділу, його ватажок брав участь у бойових діях проти сил АТО в районах Лисичанська та Алчевська.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) та призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України, які не мають термінів давності.