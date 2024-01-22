В Україні до цього часу немає визначення поняття "турнікет", - сержант ЗСУ Сарнацька

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Я була медиком роти, тому знаю про ситуацію на місцях. На жаль, в Україні до цього часу не затверджене поняття "турнікет". Ми не маємо чіткого визначення цьому поняттю. Якщо ми не маємо затвердженого поняття про турнікет, то я можу взяти будь-яку стрічку й паличку, поєднати це все та сказати, що це турнікет. Не буде жодних підстав для того, щоб спростувати це", - пояснила Сарнацька.

За словами Сарнацької, в Україні вже давно має бути визначений стандарт військового турнікету.

"Тому в цій ситуації мають бути прийняті відповідні рішення. Оскільки це призводить до того, що ми закуповуємо неякісні турнікети. В нас немає стандарту. Це перше, що потрібно зробити й мова сьогодні не лише про турнікети. Ми маємо визначити, яким повинен бути турнікет для ЗСУ, його характеристики й матеріал. Оскільки турнікет - дуже складний медичний виріб, який має не просто зупинити кров, а й подбати про те, щоб людина залишилася живою під час евакуації з поля бою", - додала вона.