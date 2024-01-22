В Україні до цього часу немає визначення поняття "турнікет", - сержант ЗСУ Сарнацька
Сержант ЗСУ Аліна Сарнацька вважає, що для покращення ситуації з турнікетами в Силах оборони потрібно визначити стандарти тактичних турнікетів для військових
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Я була медиком роти, тому знаю про ситуацію на місцях. На жаль, в Україні до цього часу не затверджене поняття "турнікет". Ми не маємо чіткого визначення цьому поняттю. Якщо ми не маємо затвердженого поняття про турнікет, то я можу взяти будь-яку стрічку й паличку, поєднати це все та сказати, що це турнікет. Не буде жодних підстав для того, щоб спростувати це", - пояснила Сарнацька.
За словами Сарнацької, в Україні вже давно має бути визначений стандарт військового турнікету.
"Тому в цій ситуації мають бути прийняті відповідні рішення. Оскільки це призводить до того, що ми закуповуємо неякісні турнікети. В нас немає стандарту. Це перше, що потрібно зробити й мова сьогодні не лише про турнікети. Ми маємо визначити, яким повинен бути турнікет для ЗСУ, його характеристики й матеріал. Оскільки турнікет - дуже складний медичний виріб, який має не просто зупинити кров, а й подбати про те, щоб людина залишилася живою під час евакуації з поля бою", - додала вона.
- 14 серпня голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус заявив, що 95% української армії забезпечено неякісними турнікетами. При пораненні й використанні неякісного джгута військовий помре.
- 13 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту в Міноборони: це стане першим кроком для стандартизації турнікетів і бойових аптечок
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе