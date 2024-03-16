В Україні закінчуються ракети для систем ППО, - The Telegraph
Україна зіткнулась з браком боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на The Washington Post.
У виданні зазначили, що запаси ракет для захисту міст швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти.
За словами двох українських офіційних осіб, це матиме "значний вплив на міські центри України".
Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні і вирішили, що настав час завдати удару.
Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати і переважають українські війська.
Однак, як стверджує російський телеграм-канал "Рибар", пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.
"У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає", - йдеться в повідомленні.
- 16 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо США будуть нездатні продовжувати підтримку України, це серйозно підірве їх лідерство в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку Штатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе