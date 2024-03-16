В Україні закінчуються ракети для систем ППО, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на The Washington Post.

У виданні зазначили, що запаси ракет для захисту міст швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти.

За словами двох українських офіційних осіб, це матиме "значний вплив на міські центри України".

Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні і вирішили, що настав час завдати удару.

Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати і переважають українські війська.

Однак, як стверджує російський телеграм-канал "Рибар", пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.

"У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає", - йдеться в повідомленні.