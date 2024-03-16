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"Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США": Кулеба обговорив допомогу з Блінкеном

16 березня, 2024 субота
16:19
Війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо США будуть нездатні продовжувати підтримку України, це серйозно підірве їх лідерство в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку Штатів

Про це він сказав у розмові держсекретарю США Ентоні Блінкену, пише Кулеба в Х.

"Я говорив з Ентоні Блінкеном та подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе нашому народу протистояти російській агресії", - поінформував міністр.

Голова МЗС наголосив на необхідності та нагальності продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з ППО та артилерійськими боєприпасами.

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"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", - додав Кулеба.

Посадовці обговорили шляхи затвердження критично необхідної додаткової послуги. Кулеба наголосив, що протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки може перемогти Росію на полі бою.

"Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", - підкреслив міністр.

Голова української дипломатії також додав, що вони з Блінкеном обмінялися думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО цього року.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Спікер палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і  закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

Міноборони США розкритикувало ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

Теги:
Україна
МЗС
США
Дмитро Кулеба
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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