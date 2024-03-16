Незабаром Україна почне отримувати більше боєприпасів і отримає перевагу над РФ, - полковник Грант

Про це він сказав в етері програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо".

На запитання, якими будуть темпи постачання артбоєприпасів Україні, Грант сказав: "На стратегічному рівні ми усвідомлюємо, що очікувана фінансова підтримка з боку Америки ще не матеріалізувалася. Однак американські політики, які підтримують Україну, стають дедалі наполегливішими та вправнішими у використанні політичних і процедурних інструментів у конгресі. Це дає підстави припускати, що може статися прорив у питанні американської підтримки".

Щодо європейської допомоги, експерт вважає, що Чехія налагодила постачання БК за межами Європи, у Південній Африці та Південній Кореї.

"Хоча ці боєприпаси вже в дорозі, їх доставлення не може відбутися миттєво через логістичні проблеми, пов'язані з переміщенням важких боєприпасів. Адже зазвичай використовується морський транспорт, бо можливості авіаперевезень обмежені. Крім того, у виробництві обіцяного Європою мільйона снарядів виникають затримки, що призводять до повільнішого, ніж очікувалося, доставлення їх в Україну. Попри це, я вважаю, що настане критичний момент, коли Україна почне отримувати більше боєприпасів, що потенційно поставить її в більш вигідне становище порівняно з Росією", - пояснив Грант.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.