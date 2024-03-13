В Україні зросла кількість постраждалих дітей внаслідок російської агресії

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 1789 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 13 березня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 535 дітей загинули та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше дітей постраждали у:

Донецькій - 524,

Харківській - 338,

Херсонській - 149,

Київській - 130,

Дніпропетровській - 122,

Миколаївській - 101,

Запорізькій - 100,

Чернігівській - 72,

Луганській - 67.

Водночас протягом минулої доби у Кривому Розі постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років. Також на Сумщині травмовано 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.