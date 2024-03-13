В Україні зросла кількість постраждалих дітей внаслідок російської агресії
Станом на 13 березня 2024 року внаслідок російської агресії по Україні загинули 535 дітей, щонайменше 1254 - отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це пише Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 1789 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 13 березня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 535 дітей загинули та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше дітей постраждали у:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 338,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 122,
- Миколаївській - 101,
- Запорізькій - 100,
- Чернігівській - 72,
- Луганській - 67.
Водночас протягом минулої доби у Кривому Розі постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років. Також на Сумщині травмовано 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.
- Ввечері вівторка, 12 березня, російські терористи обстріляли Кривий Ріг ракетами, внаслідок атаки є загиблі.
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