В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
У середу, 3 вересня, в Україну з візитом приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - розповів він.
Шмигаль також поінформував про підготовку важливих двосторонніх рішень, які посилять обороноздатність обох країн.
- Велика Британія подовжить дію програми Ukraine Permission Extension, яка дозволяє українцям легально перебувати в країні. Термін дії програми збільшать ще на 24 місяці.
