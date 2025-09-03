В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - розповів він.

Шмигаль також поінформував про підготовку важливих двосторонніх рішень, які посилять обороноздатність обох країн.