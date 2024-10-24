В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину
З тимчасово окупованої території Херсонської області в Україну вдалося повернути 3-річну дівчинку
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що зараз дитина перебуває у безпеці разом із сім'єю на підконтрольній Україні території та отримує всю необхідну підтримку.
Прокудін вказав, що повернення дівчинки стало можливим завдяки команді Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Загалом лише цьогоріч вдалося евакуювати з російської окупації 218 дітлахів з лівобережної Херсонщини. Дякую кожному й кожній, хто працює над цим. Знаю, наскільки це важко, але дитячі посмішки й щасливе дитинство малечі того варте", - додав Прокудін.
- 2 жовтня стало відомо, що з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму на підконтрольну територію України вдалося повернути ще сімох дітей.
- Актуальне
- Важливе