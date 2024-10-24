В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що зараз дитина перебуває у безпеці разом із сім'єю на підконтрольній Україні території та отримує всю необхідну підтримку.

Прокудін вказав, що повернення дівчинки стало можливим завдяки команді Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Загалом лише цьогоріч вдалося евакуювати з російської окупації 218 дітлахів з лівобережної Херсонщини. Дякую кожному й кожній, хто працює над цим. Знаю, наскільки це важко, але дитячі посмішки й щасливе дитинство малечі того варте", - додав Прокудін.