Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
Злочин був організований на замовлення російських спецслужб. Виконавець планував втекти за кордон після вбивства Андрія Парубія, за яке мав отримати грошову винагороду
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
"Учора Україна попрощалася з видатною людиною, яка була підло вбита, і це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше - воно відбулося на замовлення РФ. Адже нині перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання - ліквідація української еліти. Ліквідація людей, які відігравали й відіграють важливу роль у становленні проукраїнської України, і пан Андрій Парубій був одним із таких людей", - наголосив Костенко.
За словами полковника СБУ, російські спецслужби намагаються знищити тих, до кого можуть дотягнутися.
"Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни: вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю, намагаючись схилити її до злочину", - зазначив Костенко.
- Народний депутат України Микола Княжицький припустив, що імовірними наступними цілями російських спецслужб можуть стати політики, які символізували Майдан і сприймаються Кремлем як вороги.
- Біла Церква
