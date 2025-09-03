Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Учора Україна попрощалася з видатною людиною, яка була підло вбита, і це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше - воно відбулося на замовлення РФ. Адже нині перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання - ліквідація української еліти. Ліквідація людей, які відігравали й відіграють важливу роль у становленні проукраїнської України, і пан Андрій Парубій був одним із таких людей", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, російські спецслужби намагаються знищити тих, до кого можуть дотягнутися.

"Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни: вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю, намагаючись схилити її до злочину", - зазначив Костенко.