Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
Ексклюзив

Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко

Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
17:21
Війна з Росією Роман Костенко

Злочин був організований на замовлення російських спецслужб. Виконавець планував втекти за кордон після вбивства Андрія Парубія, за яке мав отримати грошову винагороду

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Учора Україна попрощалася з видатною людиною, яка була підло вбита, і це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше - воно відбулося на замовлення РФ. Адже нині перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання - ліквідація української еліти. Ліквідація людей, які відігравали й відіграють важливу роль у становленні проукраїнської України, і пан Андрій Парубій був одним із таких людей", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, російські спецслужби намагаються знищити тих, до кого можуть дотягнутися.

"Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни: вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю, намагаючись схилити її до злочину", - зазначив Костенко.

  • Народний депутат України Микола Княжицький припустив, що імовірними наступними цілями російських спецслужб можуть стати політики, які символізували Майдан і сприймаються Кремлем як вороги.
18:39
Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
російський диктатор Володимир Путін
"Якщо готовий, нехай приїжджає в Москву": Путін запевнив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для розв'язання територіальних питань
17:27
Дональд Трамп
Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:09
мобілізація в Україні
В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
13:48
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
13:32
Bring Kids Back UA
Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:25
Микола Тищенко
Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
