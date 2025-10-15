Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
Протягом останніх шести місяців Велика Британія передала Україні понад 85 тис. військових дронів, значно прискоривши їх виробництво
Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.
Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що цьогоріч Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів на постачання дронів для ЗСУ. Мова йде про понад 85 тис. БПЛА, які мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України.
Дрони використовуються ЗСУ для точкових ударів по росіянах, розвідки та зриву російської діяльності у тилу.
"Небезпечна ескалація Путіна в Україні та по всій Європі має супроводжуватися нарощуванням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО", - каже Джон Гілі.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 15 жовтня Гілі наголосить союзникам про необхідність збільшити виробництво безпілотників.
Велика Британія також продовжить участь у місії НАТО зі спостереження за повітряним простором Східної Європи до кінця року.
- 11 жовтня Україна та Велика Британія домовились про спільну розробку оборонних технологій у межах програми LYRA.
- 12 жовтня повідомлялось, що Україна та Велика Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів проєкту Octopus для боротьби з російськими "шахедами".
