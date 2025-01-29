"Везуть з дальніх регіонів через удари ЗСУ": партизани зафіксували переміщення пального в окупованому Криму
РФ намагаються налагодити логістику через тимчасово окупований Крим, водночас уникаючи накопичення великих обсягів на складах через удари ЗСУ
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що ворог намагається не зберігати великі обсяги палива на складах через успішні атаки Збройних Сил. Тому дедалі більше потягів прибуває до Криму з далеких регіонів, що робить перевезення складнішим і дорожчим.
"Через це вартість палива неминуче зростає на звичайних заправках, а місцеві жителі періодично стикаються з його дефіцитом", - йдеться у дописі.
- У ніч на 29 січня безпілотники атакували дев'ять російських регіонів, у міноборони РФ стверджують, що перехопили та знищили 104 дрони.
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