"Вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій": Сили оборони вдарили по тягових електропідстанціях у Курській області РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там уточнили, що нещодавно українські захисники вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області.

У Генштабі зазначили, що є інформація про роботу в області ворожих систем ППО та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

По об’єктах відпрацювали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", - додали у Генштабі.