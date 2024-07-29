"Вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій": Сили оборони вдарили по тягових електропідстанціях у Курській області РФ
Сили оборони завдали удару по важливих ворожих об’єктах на території Росії
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Там уточнили, що нещодавно українські захисники вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області.
У Генштабі зазначили, що є інформація про роботу в області ворожих систем ППО та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.
По об’єктах відпрацювали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", - додали у Генштабі.
- 28 липня повідомлялось, що українські безпілотники вночі 28 липня уразили нафтобазу "Польова", що у Курській області РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.43
- EUR Купівля 44.36Продаж 45.1
- Актуальне
- Важливе