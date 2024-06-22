Від початку червня РФ застосувала проти України понад 2400 КАБів, з них близько 700 - на Харківщині, - Зеленський
Російська армія від початку червня застосувала проти України більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 проти Харківщини
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він заявив, що удари КАБами також завдаються по Донеччині та по інших прифронтовим і прикордонним регіонам щоденно.
"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб. Зокрема, російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщині. Ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону і скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати", - додав президент.
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Володимир Зеленський також відреагував на атаку окупаційної армії на Харків 22 червня, назвавши це "абсолютно прорахованим терором".
Що відомо про застосування Росією КАБів
Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що російські окупанти щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ та на прифронтові міста і села.
“Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику завдання ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв і шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села”, - розповів Гаврилюк.
За його словами, найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг.
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