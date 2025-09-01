Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак

Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак

Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
16:39
Війна з Росією

Від початку доби 1 вересня на російсько-українському фронті відбулося 63 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Загалом від початку доби відбулося 63 бойові зіткнення.

Від обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Стара Гута, Старикове, Шалигине, Малушине, Бунякине, Зарічне Сумської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Хлібороб.

Ситуація на основних напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках.

Наші воїни сьогодні зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Південно–Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. На даний час тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки, ще два бої продовжуються. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три марні спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку, в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, наші воїни зупинили три наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне  у напрямку населених пунктів Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 22 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Комишуваха. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили невдалу спробу просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

Тричі без успіху атакував агресор на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Станом на понеділок, 1 вересня, російська окупаційна армія захопила Комишуваху, що розташована неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області.
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
Андрій Парубій
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:17
Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
14:53
Огляд
Ігор Юхновський
Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського
14:36
Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
13:35
Київ скликав позачергове засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні атаки РФ
13:23
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Літак фон дер Ляєн змушені були приземлити в Болгарії за паперовими картами через ймовірне втручання РФ, - FT
13:06
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 800, понад 2,5 тис. поранених
13:01
Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
13:00
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState
12:58
Маріуполь
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
12:33
Ексклюзив
обстріл, ППО
Після 4 вересня можуть повторитися повітряні масовані удари РФ, - генерал Романенко
12:28
У Коцюбинському на Київщині відкрили освітній хаб у межах співпраці з громадою з Бельгії: охочі зможуть вивчати 2 мови
12:24
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
12:18
В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
12:00
OPINION
Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?
11:57
Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями
11:56
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини
11:54
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Про погоду, про життя, про нас із вами: стартував YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко"
11:41
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства
11:30
Ексклюзив
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Подаруйте дітям себе україномовних, - письменниця Кузнєцова
11:14
Енергетика
Споживання електроенергії зросло через спеку: ситуація в енергосистемі 1 вересня
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
11:03
Юлія Свириденко
Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко
11:00
Інтерв’ю
Євгенія Кузнєцова
Чи потрібно в Україні вивчати російську мову і реформувати кафедри русистики. Розмова з письменницею Євгенією Кузнєцовою
