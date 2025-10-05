Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
5 жовтня, 2025 неділя
17:04
Війна з Росією

Від початку доби неділі, 5 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 106 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 21 ворожу атаку на Покровському напрямку, ще 3 бої тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Шалигіне, Кучерівка, Фотовиж та Бобилівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб, а також здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 15 атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Торське та в бік Дробишевого. Два бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Три бойові зіткнення  досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Наші воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

  • Вдень у неділю, 5 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними безпілотниками. В Чернігові дрон поцілив в АЗС.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Автор Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
Автор Марія Музиченко
5 жовтня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV