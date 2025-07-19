Від початку доби на фронті відбулося 38 боїв: найбільше зіткнень на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Соснівка, Хлібороб, Петрушівка, Велика Писарівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири ворожі атаки, одне зіткнення триває до цього часу. Авіація загарбників завдала чотирьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка. Наразі тривають два зіткнення.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили чотири ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки та Торецька, ще одне зіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили один штурм ворожих військ у районі населеного пункту Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулось одне зіткнення поблизу Кам’янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове, штурмових дій не проводив.