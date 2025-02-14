Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від початку доби від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Клюси, Заріччя Чернігівської області; Олександрівка, Велика Берізка, Сидорівка, Кореньок, Порозок, Попівка, Зарічне, Лугівка, Студенок, Нововасилівка, Рудак Сумської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційного удару було завдано по населеному пункту Миропільське Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 1 раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 5 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Греківка та Колодязі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито 1 ворожу атаку, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили 1 штурм російських загарбників, дві атаки продовжуються, ворог намагається прорватися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку 5 боєзіткнень успішно відбито Силами оборони, ще 3 штурмові дії ворога в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Новотроїцьке, Богданівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, 3 боєзіткнення тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб.

На решті напрямків – без особливих змін.