Від початку доби на фронті відбулося 116 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Протягом доби ворог завдав один ракетний і 60 авіаційних ударів, використавши три ракети й 124 керовані авіабомби. Також росіяни залучили 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів по українських містах і позиціях Сил оборони.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби українські війська відбили три атаки противника, ще два бої тривають. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 132 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог двічі штурмував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили сім штурмових дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Точиться бій.

На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався йти вперед у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили девʼять спроб просунутись у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яр. Наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Покровському напрямку відбулося 39 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. Ще пʼять боїв продовжуються.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку сьогодні було ліквідовано 83 російських військових, з яких 50 — безповоротно. Також наші захисники знищили артсистему, десять ворожих безпілотників, антену та пункт управління БПЛА. Окрім цього уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БПЛА ворога.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 15 штурмів у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі наступали у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку загарбники тричі марно намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.