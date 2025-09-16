Від початку доби на фронті відбулося 148 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Протягом дня російські війська здійснили 1 ракетний та 47 авіаударів, використавши 1 ракету та 69 керованих бомб. Також було зафіксовано 2113 ударів дронами-камікадзе і 3308 обстрілів по українських позиціях та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках загарбники здійснили девʼять атак. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому 13 керованих авіаційних бомб, та здійснив 169 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували пʼять атак противника поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців. Дотепер продовжуються два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався просунутись в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 12 разів атакував у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Греківки, Середнього та Торського. Чотири бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили 19 спроб просунутись в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Ще три боєзіткнення продовжуються.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку противник 15 разів атакував позиції наших війську районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Два бої тривають.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни 46 разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Бої продовжуються у шести локаціях.

За попередніми даними, сьогодні на Покровському напрямку ворог зазнав втрат - 177 осіб убитими та пораненими. Українські захисники знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 32 безпілотники. Також було уражено шість одиниць техніки, склад боєприпасів, три пункти управління БПЛА, одну одиницю спецтехніки та два укриття ворожого особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 атак ворога поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка, ще три бої продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Полтавки, боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Залізничне. На Оріхівському напрямку зафіксували одну атаку противника в районі Кам’янського, крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.