На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
Станом на 16:00 15 вересня 2025 року росіяни 88 разів атакував позиції Сил оборони. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони України, зокрема населені пункти Нововасилівка, Стара Гута, Вільна Слобода, Бобилівка, Козаче Сумської області; Хрінівка, Клюси, Гута-Студенецька, Карповичі, Архипівка, Леонівка, Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник 3 рази намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала 3 авіаудари, загалом скинувши 11 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 88 обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 3 штурми росіян поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Дотепер тривають ще 7 боєзіткнень.
Противник із початку доби 6 разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського. 6 атак тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку українські воїни відбили 1 ворожу атаку – підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. 4 боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення із противником у напрямку Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку російські окупанти 7 разів штурмували позиції наших захисників у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Українські підрозділи відбили 2 атаки, ще 5 боєзіткнень тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 таки.
На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іскри, Січневого, Ольгівського. 2 боєзіткнення тривають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізничне.
На Оріхівському напрямку противник двічі наступав в районі Кам’янки та в напрямку Новоданилівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Веселянка.
На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Миколаївці.
- 15 вересня повідомлялося, що в результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від російських окупантів зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території на Донеччині.
