На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони України, зокрема населені пункти Нововасилівка, Стара Гута, Вільна Слобода, Бобилівка, Козаче Сумської області; Хрінівка, Клюси, Гута-Студенецька, Карповичі, Архипівка, Леонівка, Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник 3 рази намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала 3 авіаудари, загалом скинувши 11 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 88 обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 3 штурми росіян поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Дотепер тривають ще 7 боєзіткнень.

Противник із початку доби 6 разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського. 6 атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 1 ворожу атаку – підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. 4 боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення із противником у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти 7 разів штурмували позиції наших захисників у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Українські підрозділи відбили 2 атаки, ще 5 боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 таки.

На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іскри, Січневого, Ольгівського. 2 боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав в районі Кам’янки та в напрямку Новоданилівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Веселянка.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Миколаївці.