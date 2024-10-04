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Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень: росіяни скинули 20 КАБів на Курщину

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
17:00
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

На російсько-українському фронті від початку доби 4 жовтня відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 авіаударів по Курщині, скинувши 20 КАБів

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні окупанти атакували з авіації та артилерії прикордоння Сумської області. Наразі відомо про 13 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів.

Зокрема, під атаки потрапили райони населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги та Катеринівка. Також ворог обстріляв населені пункти Угроїди, Соснівка, Ободи, Шалигине, Лугівка, Павлівка, Велика Писарівка, Фотовиж та Степанівка.

Крім того, російські окупанти завдали 10 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих авіабомб по території Курської області РФ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці та Вовчанська, два з яких ще тривають. При цьому окупанти скинули дві авіабомби в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку російські війська 11 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару також зазнала Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два. Ворог завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб.

На Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи. Завдали ударів авіацією по Закітному, Переїзному та Різниківці.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку в районах Миколаївки, Селідового та Лисівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив сім штурмів наших позицій. Тривають бої у чотирьох локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Покровськ та Селідове, застосувавши КАБи.

На Курахівському напрямку ворог від початку доби 16 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку в районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч, триває бій поблизу Кам’янського.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1230 військових. Також українські захисники знищили 15 ворожих танків та 59 артилерійських систем.

Теги:
Суспільство
Україна
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військові
російська армія
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Донеччина
окупанти
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