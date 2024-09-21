Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення: росіяни атакують КАБами Курщину

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині сьогодні постраждали, зокрема, громади населених пунктів Павлівка, Лугівка, Любимівка, Дегтярне, Відродженівське, Ромашкове, Хмелів, Мезенівка, Бруски, Бобилівка, Рудак, Степок, Студенок, Свобода, Чайкине та Вільна Слобода.

Окрім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Гиріного, Перемоги, Новенького, Яструбиного та Шалигиного.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Одне боєзіткнення ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма КАБами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина, Невське, Торське, Новосадове та Терни. Тринадцять боїв завершилися, ще один - триває.

На Сіверському напрямку війська окупантів продовжують атакувати поблизу Виїмки. Одне боєзіткнення завершено без успіху для ворога.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали сім атак російських загарбників поблизу Калинівки, Майського та Андріївки. Три ворожі штурми ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Часовому Яру, Іванівському, Предтечиному та Ступочках.

На Торецькому напрямку агресор вісім разів намагався прорвати українську оборону в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Крім того, по Торецьку, Білій Горі, Олександро-Калиновому ворог завдав ударів КАБами, а по Дружбі та Дачному бив НАРами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони відбили 10 атак противника, два боєзіткнення - ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів у бік населених пунктів Цукурине, Гірник, Желанне Перше, Георгіївка, Катеринівка та Костянтинівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось чотири ворожі атаки неподалік Катеринівки та Вугледара. Один бій ще триває.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Також у Курській області триває операція. Ворожа авіація продовжує атакувати свої села та міста, кажуть у Генштабі. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів двадцятьма КАБами по власній території.