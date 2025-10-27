Від початку доби на фронті відбувся 101 бій, 24 - на Костянтинівському напрямку
Від початку доби понеділка, 27 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Росіяни здійснили 24 атаки на Костянтинівському напрямку
Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.
Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Заріччя, Хрінівка Чернігівської області та Бобилівка, Біла Береза Сумської області.
Ситуація на основних напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Точиться бій. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 100 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили пʼять ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового. Ще одне зіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник здійснив сім наступальних дій у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку загарбники здійснили пʼять штурмових дій у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове та Зарічне. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби окупантів просунутись у районах населених пунктів Ямпіль, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники 24 рази атакували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.
На Покровському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Пʼять боїв тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. Ще три бойові зіткнення тривають досі.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки. Точиться бій. Авіація противника вдарила по Новому Запоріжжю та Тернуватому.
На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі Кам’янського та у бік Приморського й Новоандріївки, отримали відсіч.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.
- Минулої доби, 26 жовтня, на фронті відбулося 124 боєзіткнення. На Покровському напрямку ворог 34 рази атакував українські позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе