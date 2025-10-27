Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій, 24 - на Костянтинівському напрямку

Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
17:20
Війна з Росією ЗСУ, Сили оборони

Від початку доби понеділка, 27 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Росіяни здійснили 24 атаки на Костянтинівському напрямку

Зміст

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Заріччя, Хрінівка Чернігівської області та Бобилівка, Біла Береза Сумської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Точиться бій. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 100 обстрілів, зокрема один – із  реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили пʼять ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового. Ще одне зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім наступальних дій у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного. 

На Лиманському напрямку загарбники здійснили пʼять штурмових дій у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове та Зарічне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби окупантів просунутись  у районах населених пунктів Ямпіль, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники 24 рази атакували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Пʼять боїв тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. Ще три бойові зіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки. Точиться бій. Авіація противника вдарила по Новому Запоріжжю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався йти вперед  в районі Кам’янського та у бік Приморського й Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

  • Минулої доби, 26 жовтня, на фронті відбулося 124 боєзіткнення. На Покровському напрямку ворог 34 рази атакував українські позиції.
