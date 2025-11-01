Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбувся 81 бій, 29 - на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбувся 81 бій, 29 - на Покровському напрямку

Марія Музиченко
1 листопада, 2025 субота
19:06
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 1 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 81 бойове зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, де відбулося 29 атак

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Російські війська обстріляли з артилерії населені пункти Ходине, Бобилівка, Біла Береза, Старикове, Студенок, Бруски та Бунякине на Сумщині.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано чотири бойові зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув девʼять керованих бомб, здійснив 106 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Сили оборони провели успішні пошуково-ударні дії, зайняли позиції, на окремих ділянках просунулись близько 200 метрів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку з початку доби наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки. Два бої продовжуються досі.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка. Ще дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку українські захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись далі у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Точиться бій.

На Покровському напрямку відбулося 29 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої тривають у семи локаціях.

Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.

На Олександрівському напрямку українські воїни відбили 12 штурмів противника  у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Рибне та в бік Данилівки. Два боєзіткнення продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись уперед поблизу Щербаків, поблизу Кам’янського. Ще один бій продовжується.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

  • За минулу добу, 31 жовтня, на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог 48 разів намагався витіснити українських воїнів із позицій.
