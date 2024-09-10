Від початку доби відбулося 76 боєзіткнень, найактивніше ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямках

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Не припиняються атаки артилерії та авіації ворога по прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Миколаївка, Малушине, Галаганівка, Попівка, Товстодубове та Олександрівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка та Миколаївка, загалом скинувши 20 авіаційних бомб.

Росіяни також здійснили вісім авіаційних ударів по території Курської області, залучивши десять авіабомб.

Основні напрямки

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять - триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне оборонці української землі відбили дев’ять атак окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На цей час триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддаються райони Торецька та Іванопілля.

З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.

На Времівському напрямку противник активних наступальних дій поки не проводив. Здійснює обстріли позицій, населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник п’ять разів безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.