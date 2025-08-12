Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих авіаційних бомб, здійснив 143 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони.

На Лиманському напрямку противник дев’ятнадцять разів атакував позиції ЗСУ. Шість бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку ворог провів шість наступальних дій у районах Григорівки та Виїмки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії.

На Торецькому напрямку відбито чотири атаки, триває два бойових зіткнення.

На Покровському напрямку противник здійснив 25 спроб потіснити наші підрозділи, Сили оборони вже відбили 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону України. Чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник наступав у напрямку Полтавки та завдав авіаудару по району Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну штурмову дію.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших оборонців, але успіху не мав.