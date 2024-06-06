Від початку масштабного вторгнення в Україну РФ виділила $30 млн на створення фільмів про війну. У ЦПД назвали мету

Про це інформує ЦПД.

Вказано, що за час від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія наростила витрати на так звані патріотичні фільми. Від 2022 року видатки на кіно зросли у 3,5 раза та становлять 30 мільйонів доларів.

"Сюжети цих кінострічок вписуються у пропагандистську парадигму Кремля – там розповідають про "велику перемогу" під час Другої світової війни, а також виправдовують збройну агресію проти України "боротьбою з нацизмом" та "порятунком російськомовних українців", глорифікуючи учасників війни", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що такі фільми активно популяризують, зокрема, через телебачення, задля продовження російської пропагандистської стратегії, яка має на меті мілітаризувати суспільство та культивувати ненависть до українців і Заходу.

Крім того, однією з цілей таких стрічок є бажання Росі затягнути у свій культурний простір дітей і молодь на окупованих територіях України.

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