Пропагандисти РФ зняли серіал "Переведи її через Майдан" про події Євромайдану
На російському державному пропагандистському каналі випустили серіал, у якому викривлюють правду про Революцію Гідності в Україні у 2013-2014 роках
Про це на своєму сайті повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Росії зняли серіал "Переведи її через Майдан". Його транслюють на загальноросійському пропагандистському "Первом канале". Події багатосерійного фільму розгортаються в Україні на тлі Євромайдану. Революцію Гідності у ньому називають "державним переворотом, через який до влади прийшли радикальні, прозахідні сили".
"У серіалі багато кумедно-"історичних" сцен. Наприклад, як Янукович приїздив до Юлії Тимошенко у тюремну лікарню. Проте центральним персонажем виявився не ексдиктатор, а "підполковник СБУ Ігор Мельник", який очолив розслідування пограбування великого банку у Донецьку, сліди якого ведуть на саму "гору", - пише SPRAVDI.
Фото: кадр з фільму
Фото: кадр з фільму
Наразі росіянам показали лише дві серії, але його рейтинг серед глядачів дуже низький.
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