Пропагандисти РФ зняли серіал "Переведи її через Майдан" про події Євромайдану 

Про це на своєму сайті повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Росії зняли серіал "Переведи її через Майдан". Його транслюють на загальноросійському пропагандистському "Первом канале". Події багатосерійного фільму розгортаються в Україні на тлі Євромайдану. Революцію Гідності у ньому називають "державним переворотом, через який до влади прийшли радикальні, прозахідні сили".

"У серіалі багато кумедно-"історичних" сцен. Наприклад, як Янукович приїздив до Юлії Тимошенко у тюремну лікарню. Проте центральним персонажем виявився не ексдиктатор, а "підполковник СБУ Ігор Мельник", який очолив розслідування пограбування великого банку у Донецьку, сліди якого ведуть на саму "гору", - пише SPRAVDI.

Фото: кадр з фільму

Фото: кадр з фільму

Наразі росіянам показали лише дві серії, але його рейтинг серед глядачів дуже низький.



