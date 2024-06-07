Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 із них звільнено
З початку окупації росіянами Криму у 2014 році кількість політв’язнів та переслідуваних РФ на півострові зросла до 331 людини. Наразі 54 із них звільнено, зокрема - 34 представники кримськотатарського народу
Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.
"Після окупації Криму Російська Федерація, неправомірно використовуючи своє законодавство в політичних цілях, розгорнула на півострові масові репресії щодо кримських татар і проукраїнських активістів. Затримання та арешти людей стали регулярною практикою", - йдеться в матеріалі.
Водночас у ресурсному центрі наголошують, що число ув’язнених людей у Криму в межах політично вмотивованих справ зростає кожного року.
Згідно з його даними, кількість політв’язнів і переслідуваних за весь час окупації півострова досягла 331 людини, 54 з них звільнено, зокрема - 34 представники кримськотатарського народу.
- 31 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українським політв’язням у РФ та на території тимчасово окупованого Криму систематично відмовляють у необхідній медичній допомозі.
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