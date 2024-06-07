Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 із них звільнено

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

"Після окупації Криму Російська Федерація, неправомірно використовуючи своє законодавство в політичних цілях, розгорнула на півострові масові репресії щодо кримських татар і проукраїнських активістів. Затримання та арешти людей стали регулярною практикою", - йдеться в матеріалі.

Водночас у ресурсному центрі наголошують, що число ув’язнених людей у Криму в межах політично вмотивованих справ зростає кожного року.

Згідно з його даними, кількість політв’язнів і переслідуваних за весь час окупації півострова досягла 331 людини, 54 з них звільнено, зокрема - 34 представники кримськотатарського народу.